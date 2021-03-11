Львів – у півфіналі конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2024»

Європейський молодіжний форум оголосив перелік півфіналістів, які продовжать боротьбу за титул Європейської молодіжної столиці 2024. До цієї четвірки потрапив Львів. Ім’я переможця стане відомо у листопаді 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Кординатором процесу участі у конкурсі виступила команда місцевого центру для молоді – МолоДвіжЦентр.Львів. За підтримки місцевих організацій та експертів у галузі молодіжних політик активні громадяни подали заявку на конкурс Молодіжна столиця Європи 2024, який проводиться Європейським молодіжним форумом у Брюсселі.

У статусі Молодіжної столиці 2024 Львів прагне розкрити концепцію «Molo». Ці 4 літери мають потенціал і зміст на локальному й національному рівнях, а також значний європейський контекст.

Уже кілька років у Львові розкривається значення слова «молодвіж» — як організованого волонтерського руху молоді, що проявляється у заході «Молодвіж» та центрі МолодвіжЦентр.Львів. Українською слово «youth» перекладається як «молодь» і часто вживається його скорочена форма «моло». Також «molo» є абревіатурою вислову move local, тим самим позначає, що потенціал розвитку країни залежить від розвитку міст.

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Лозунг заявки: «Molo is a new youth», що відображає важливість національної ідентичності, прагнення до інновацій, динамічного розвитку Львова та прагнення у формуванні європейських цінностей.

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