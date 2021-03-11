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Львів'яни вимагають відновити дорогу, яку не ремонтували 35 років

Наталя Дуляба

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Мешканці Замарстинова просять відновити дорогу на вул. Лляній, яка 35 років не бачила ремонту. Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час сесії Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Депутат Володимир Марусяк розповів, що до нього звернулися мешканці Замарстинова, які скаржаться на незадовільний стан доріг на вул. Лляній, Хвильового, Лінкольна, Інструментальної та Миколайчука. Вони просять відремонтувати ці вулиці, а особливо дорогу на вул. Лляній.

«Тим, що дороги у Львові потребують ремонту, нікого в принципі не здивуєш. Але таких доріг, як на цих вулицях, важко знайти. Вул. Лляна 35 років не бачила ремонту, лише вдумайтеся у цю цифру! Я вважаю, що це є соромом для міської влади і для нас, депутатів, якщо ми цим питанням не займемось», – відзначив Володимир Марусяк.

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Депутат звернувся до міського голови Львова Андрія Садового з проханням включити до переліку пріоритетних ремонтів на 2021 рік капремонт вул. Лляної, Хвильового, Лінкольна, Інструментальної та Миколайчука.

Додамо, що протяжність вул. Лляної становить близько 325 м і сполучає вул. Лінкольна з вул. Хвильового.

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