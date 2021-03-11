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17-річний боєць зі Стрия став чемпіоном з ММА

Юлія Осим

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17-річний боєць зі Стрия Роман Меленевич виборов чемпіонський титул на міжнародному турнірі з ММА «PRIDE». Змагання відбулися у Луцьку 7 березня. Загалом представники Львівщини перемогли у трьох зустрічах з чотирьох. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Львівську область на змаганнях представляли бійці спортивного клубу «Горянин» зі Стрия. Один з боїв турніру був титульним. Власне у ньому Роман Меленевич виборов впевнену перемогу над більш досвідченим суперником Богданом Шаулою.

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У змаганнях брали участь бійці з різних регіонів України, а також Азербайджану, Вірменії, Таджикистану та Білорусі. Через карантинні обмеження турнір відбувся без глядачів.

Нагадаємо, у лютому на Відкритому турнірі зі змішаних єдиноборств ММА «Voin Open Championship» бійці з Львівщини вибороли 10 медалей.

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