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12 березня частина Львова залишиться без світла. Перелік вулиць

Юлія Осим

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Завтра, 12 березня, частина Львова залишиться без електропостачання. У зв’язку з проведенням ремонту електромереж планові відключення будуть у трьох районах міста. Про це повідомили у «Львівобленерго», передає Львівський портал.

Перелік вулиць, де не буде світла:

Галицький район

  • вул. Довбуша, буд.7 (з 8:00 до 17:00).

Франківський район

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  • вул. Кобилиці, буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 (з 8:00 до 17:00);
  • вул. Маївського, буд. 14 (з 8:00 до 17:00);
  • вул. Молдавська, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 17В, 19, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 (з 8:00 до 17:00);
  • вул. Молдавська Бічна, буд. 11А, 11Б, 15А (з 8:00 до 17:00).

Шевченківський район

  • вул. Брюховицька (Рясне), буд. 55А, 115, 144а, 161а, 175А, 177а, 214а (з 9:00 до 16:00);
  • вул. Винниця, дача (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Відпочинок КСТ, буд. 16 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Дружба КСТ, буд. 7 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Золота, буд. 28, 30, 34, 40 (з 11:00 до 16:00);
  • вул. Клепарів КСТ ‘Поштовик’, діл.27, 34, 37 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Клепарів СГК «Міжміськівець», буд. 11, 22, 23 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Клепарів СГК’Освіта’, б/н, д.6, ДІЛ 4, 1, 45, 50, 70, 79 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Клепарів СК ‘Зелений Гай’, діл. 10 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Клепарів СК Червона Калина, буд. 3, 31 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Клепарів Україна СТ, буд. 8 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Любачівська (Рясне), буд. 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12 (з 9:00 до 16:00);
  • вул. Панаса В. сотника (Рясне), буд. 1а, 1б (з 9:00 до 16:00);
  • вул. Пикулицька (Рясне), буд. 2 (з 9:00 до 16:00);
  • вул. Прилбицька, діл. 4, 4а, 14а (з 9:00 до 16:00);
  • вул. Ромашка КСТ, діл.25 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Ряснянська, буд. 106, 112, 116 (з 9:00 до 16:00);
  • вул. СК ‘Кооператор’, буд. 24 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Сосенка, буд. 30 (з 11:00 до 16:00);
  • вул. Урочище’Клепарів’, б/н, діл.17 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Хасевича (Рясне), буд. 11 (з 9:00 до 16:00);
  • вул. Холодна, буд. дача, 102, 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 118, 120 (з 9:00 до 17:00);
  • вул. Чесанівська (Рясне), буд. 3 (з 9:00 до 16:00);
  • вул. Яцкова, буд. 23, 25 (з 11:00 до 16:00).

Заздалегідь дізнаватись інформацію про планові ремонтні роботи, отримувати повідомлення про аварійні відключення електроенергії, а також швидко подавати показники електролічильника можна у сервісах «Львівобленерго» у Telegram та Viber.

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