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У Стрийському районі перехожий врятував чоловіка із пожежі

Наталя Дуляба

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На Стрийщині небайдужий перехожий врятував із пожежі 62-річного охоронця. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у ніч на середу, 10 березня, у селі Верин Стрийського району. Тут спалахнула двоповерхова цегляна будівля охорони.

На момент займання у приміщенні перебував 62-річний охоронець. Пожежу першим побачив чоловік, що якраз проїжджав повз, тож відразу зателефонував надзвичайникам і взявся рятувати охоронця.

«Почувши стогін, чоловік наважився зайти всередину будівлі, де він і виявив охоронця і вивів його на свіже повітря. Саме в цей момент прибули рятувальники та медики. Постраждалого госпоспіталізували зі симптомами отруєння продуктами горіння… Хто знає, чим би закінчилась ця історія. Людська небайдужість врятувала життя», – розповідають у ДСНС.

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Пожежу вдалося ліквідувати вже через 20 хв – о 00:47 год. Вогонь знищив матрац, на якому вочевидь лежав постраждалий охоронець.

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