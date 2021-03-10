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У Львові оштрафували пішохода, який кинувся під колеса авто

Наталя Дуляба

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29-річного пішохода, який на Левандівці різко стрибнув під колеса авто, оштрафували. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у вівторок ввечері, 9 березня, на перехресті вул. Сяйво – Городоцька. Орієнтовно о 21:00 год. пішохід, грубо порушуючи Правила дорожнього руху, потрапив під колеса автомобіля.

«Пішохід, не переконавшись у безпечності переходу проїжджої частини, ще й у невстановленому місці різко вибіг на дорогу. У цей момент їхав автомобіль Volkswagen Jetta. Чоловік буквально вистрибнув на авто. На щастя, в тій ситуації ніхто не постраждав і автомобіль не отримав технічних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

На 29-річного пішохода-порушника винесли постанову за ч.1 ст.127 (порушення ПДР пішоходом) КУпАП.

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Зазначимо, що протягом січня-лютого на території Львівщини винесли вже 923 постанови на пішоходів-порушників, в тому числі на 47 п’яних пішоходів.

Водночас за два місяці 2021 року в області сталось 96 аварій за участю пішоходів. У цих ДТП травмувались 79 людей, ще 15 загинули.

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