На Золочівщині згорів житловий будинок

Учора вранці, 9 березня, у селі Соколівка Золочівського району горів житловий будинок. Вогонь знищив стіни та речі домашнього вжитку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу надійшло у Службу порятунку “101” о 09.19 год. Вогонь виник у дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 10*5 м.

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Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 09:55 та повністю ліквідувати о 10:10 в складі ланки газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено стіни на площі 20 кв.м., речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м, пошкоджено перекриття на площі 20 кв.м.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення вогню.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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