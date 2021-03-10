ОСТАННІ НОВИНИ

На Золочівщині згорів житловий будинок

Юлія Осим

|

Учора вранці, 9 березня, у селі Соколівка Золочівського району горів житловий будинок. Вогонь знищив стіни та речі домашнього вжитку.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу надійшло у Службу порятунку “101” о 09.19 год. Вогонь виник у дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 10*5 м.

Реклама партнерів

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 09:55 та повністю ліквідувати о 10:10 в складі ланки газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено стіни на площі 20 кв.м., речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м, пошкоджено перекриття на площі 20 кв.м.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення вогню.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...