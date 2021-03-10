На площі Ринок заспівали Державний Гімн

У середу, 10 березня, на площі Ринок у Львові розгорнули національний прапор України та заспівали Державний Гімн України – з нагоди 156-ї річниці його першого публічного виконання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Великий синьо-жовтий стяг (розміром 12 на 17 метрів) перед міською радою розгорнули медичні працівники міста.
Згодом депутатський хор Львівської міської ради разом з хоровою капелою «Дударик», хором «Гомін» та всіма охочими заспівали Державний Гімн України.
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Фото: ЛМР
Ольга Денисяка