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На площі Ринок заспівали Державний Гімн

Ольга Денисяка

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У середу, 10 березня, на площі Ринок у Львові розгорнули національний прапор України та заспівали Державний Гімн України з нагоди 156-ї річниці його першого публічного виконання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Великий синьо-жовтий стяг (розміром 12 на 17 метрів) перед міською радою розгорнули медичні працівники міста.

Згодом депутатський хор Львівської міської ради разом з хоровою капелою «Дударик», хором «Гомін» та всіма охочими заспівали Державний Гімн України.

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Фото: ЛМР

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