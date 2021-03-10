На Львівщині чоловік підрізав пенсіонерку кухонним ножем

На Стрийщині чоловік вдарив пенсіонерку кухонним ножем у живіт. Інцидент трапився під час побутового конфлікту. Потерпілу госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями, а зловмисника затримали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.
Вчора, 9 березня, правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному зі сіл Стрийського району була поранена жінка. Встановлено, що близько шостої години ранку на вулиці виник побутовий конфлікт між потерпілою 61-річною місцевою мешканкою та її 31-річним сусідом. Під час сварки чоловік вдарив пенсіонерку ножем в ділянку живота. Жінку госпіталізували у районну лікарню. Також поліцейські вилучили з місця події кухонний ніж, який скерували на експертизу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.
Фото Нацполіції Львівщини
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Юлія Осим