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На березі річки на Львівщині знайшли застарілий боєприпас

Юлія Осим

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У місті Старий Самбір місцеві мешканці під час прогулянки на березі річки виявили застарілий боєприпас. Знайдений предмет знаходився недалеко від житлових будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Про знахідку повідомили Службу порятунку, відтак, на місце події відразу приїхали рятувальники.  Предмет знайшли на відстані 350 м від житлових будинків по вул. Ровдня у Старому Самборі. Небезпечну знахідку ідентифікували як протитанкову міну часів ІІ Світової війни.

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Зазначається, що за фактом виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи та подано заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення.

Рятувальники наголошують, що у разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно негайно повідомити про знахідку до службу порятунку”101″.

Категорично заборонено:

  • брати їх до рук, наносити по ним удари, робити спроби розібрати ВНП;
  • переносити або перекатувати з місця на місце;
  • кидати їх в вогнище або розводити над ними полум’я;
  • збирати та здавати їх як металобрухт.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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