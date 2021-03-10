ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія запрошує відзначити 100-річчя короля танго

Омелян Шевчук

|

Музичний світ відзначає 100-річчя від дня народження славетного композитора Астора П’яццоли. З цієї нагоди Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика презентує грандіозний концертний проєкт – «Король танго. Астор П’яццола». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Унікальна подія для всіх шанувальників класики відбудеться 14 березня о 17.00 та 19.00.

До композицій «El Gran Ástor» – Великого Астора можна дібрати чимало синонімів… Він є одним із небагатьох композиторів, що зміг записати й виконати на концертах майже всі свої твори. Неперевершений арґентинський музикант і композитор 2-ї половини XX сторіччя. Його твори докорінно змінили уявлення про традиційне танго, надали йому сучасного звучання завдяки елементам джазу і класичної музики. П’яццола – засновник стилю, що отримав назву “нуево танго”.

Реклама партнерів

На сцені концертного залу Людкевича виступлять: Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, скрипаль-віртуоз Марко Комонько та блискучий виконавець з Києва Ігор Саєнко, який гратиме на рідному інструменті Астора П’яццоли – бандонеоні.

У програмі лише хіти усіх часів «короля танго»: «Пори року в  Буенос-Айресі» для скрипки з оркестром, «Aconcagua» – знаменитий концерт для бандонеона з оркестром, а також – знамените Libertango!

За дириґентським пультом виступить Володимир Сивохіп.

Щоб створити максимально комфортну і безпечну атмосферу 14 березня заплановано 2 концерти – о 17:00 та 19:30.

14 березня / 17:00 – philharmonia.1

14 березня / 19:30 – https://philharmonia.2

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...