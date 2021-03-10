Львівська філармонія запрошує відзначити 100-річчя короля танго

Музичний світ відзначає 100-річчя від дня народження славетного композитора Астора П’яццоли. З цієї нагоди Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика презентує грандіозний концертний проєкт – «Король танго. Астор П’яццола». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Унікальна подія для всіх шанувальників класики відбудеться 14 березня о 17.00 та 19.00.

До композицій «El Gran Ástor» – Великого Астора можна дібрати чимало синонімів… Він є одним із небагатьох композиторів, що зміг записати й виконати на концертах майже всі свої твори. Неперевершений арґентинський музикант і композитор 2-ї половини XX сторіччя. Його твори докорінно змінили уявлення про традиційне танго, надали йому сучасного звучання завдяки елементам джазу і класичної музики. П’яццола – засновник стилю, що отримав назву “нуево танго”.

Реклама партнерів

На сцені концертного залу Людкевича виступлять: Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, скрипаль-віртуоз Марко Комонько та блискучий виконавець з Києва Ігор Саєнко, який гратиме на рідному інструменті Астора П’яццоли – бандонеоні.

У програмі лише хіти усіх часів «короля танго»: «Пори року в Буенос-Айресі» для скрипки з оркестром, «Aconcagua» – знаменитий концерт для бандонеона з оркестром, а також – знамените Libertango!

За дириґентським пультом виступить Володимир Сивохіп.

Щоб створити максимально комфортну і безпечну атмосферу 14 березня заплановано 2 концерти – о 17:00 та 19:30.

14 березня / 17:00 – philharmonia.1

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

14 березня / 19:30 – https://philharmonia.2

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.