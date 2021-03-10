Громадський транспорт Львова не можна відстежити через GPS-зв'язок

Через пожежу у дата-центрі SBG1 у Страсбурзі на комунальному транспорті міста зараз не працює GPS-зв’язок. Тобто його не можна відслідкувати на жодному мобільному додатку чи на табло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Роботу GPS-зв’язку обіцяють відновити у найкоротші терміни.

«У зв’язку з пожежею, яка виникла сьогодні вночі у дата-центрі SBG1 у Страсбурзі, не працює GPS-зв’язок на комунальному транспорті міста. Тобто його не можна відслідкувати на жодному мобільному додатку чи на табло. За інформацією фірми MicroGIS, яка забезпечує ці послуги для нас, вони розглядають різні варіанти як відновити роботу GPS-зв’язку у найкоротші терміни», – повідомив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

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