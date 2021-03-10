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Alyosha виступить у Львові з новою концертною програмою

Андрій Котенський

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У Львові виступить хітмейкер Alyosha, яка презентуватиме львів’янам свою нову концертну програму з новими та найкращими піснями. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Слухачі почують відомі хіти співачки, більшість із яких отримає нове звучання. Згодом ці пісні стануть частиною майбутньої платівки.

«В основу програми покладено музичну складову та сенс пісень. Моя мета – аби кожен слухач зміг хоча б на мить забути про навколишній світ та нарешті почути себе. Задля цього я відібрала пісні з глибоким змістом, які пов’язані між собою, як історія одного життя, що наповнене спектром емоцій і подій. Впевнена, що після концерту ви зможете переосмислити важливі для вас речі», – говорить Alyosha.

Як повідомили організатори заходу, зараз Alyosha проводить великий всеукраїнський тур, побуває у понад 20-ти містах.

Концерт у Львові запланований на 28 березня о 16:00 та 19:00 у Центрі Довженка на Сихові/

Квитки можна придбати тут: 16:00 – Concert.ua, о 19:00 – Concert.ua2

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