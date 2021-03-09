У мешканця Самбора вкрали сумку з 40 тисячами гривень

У 60-річного самбірчанина поцупили сумку, у якій було 40 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікції Нацполіції Львівщини.

Випадок стався в понеділок вранці, 8 березня, на вулиці Валовій у Самборі. Поблизу місцевого кафе до 60-річного самбірчанина підбіг невідомий і поцупив сумку, у якій чоловік ніс 40 тисяч гривень.

Зловмисник намагався втекти, однак його затримав патрульний, який, повертаючись із нічного чергування, почув крики і прийшов на допомогу. Грабіжника інспектор спіймав разом із небайдужими перехожими.

На місці події прибула слідчо-оперативна група. Як з’ясувалось, затриним виявився 36-річний мешканець Золочівського району. Йому вже оголосили підозру про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.186 ККУ (грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі.

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Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Наразі ще триває слідство.

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