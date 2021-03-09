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У Львові відзначили річницю з дня народження Тараса Шевченка

Ольга Денисяка

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У центрі Львова відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку з нагоди 207-ої річниці від дня народження письменника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Під час події молодь зачитувала уривки з різних поезій Тараса Шевченка. Опісля чоловіча хорова капела «Дударик» виконала три композиції.

Зазначимо, що до покладання квітів долучились представники різних громадських організацій, культурні діячі, школярі, тощо.

 

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