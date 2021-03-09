У Львові офіцера затримали на продажі наркотиків

У Львові військовослужбовця спіймали на збуті амфетаміну. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні СБУ у Львівській області.

За даними силовиків, командир взводу причетний до організації збуту наркотиків.

«За версією слідства, військовослужбовець налагодив механізм реалізації амфетаміну. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту “товару”», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону додають, що йдеться про 26-річного старшого лейтенанта, який організував продаж амфетаміну серед військовослужбовців. За 1 г цієї наркотичної речовини він отримував 400 грн.

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Офіцера-наркоторговця затримали на «гарячому» в понеділок, 8 березня, на збуті 10 г амфетаміну.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Військового вже затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

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