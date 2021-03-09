Спортсмени-рукопашники зі Львівщини вибороли п’ять медалей на чемпіонаті України

На чемпіонаті України з рукопашного бою команда спортсменів зі Львівщини здобула відразу п’ять медалей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Золото» на чемпіонаті України з рукопашного бою отримав дрогобиччанин Мар’ян Гуржій – багаторазовий призер європейських та світових змагань.

«Срібло» дісталось ще одній представниці Дрогобича Наталії Папіш. А бронзовим призером змагань став львів’янинДмитро Лінник. Нещодавно йому присвоїли звання Майстра спорту України.

Також дві медалі виборов й дрогобиччанин Олексій Войтович: «бронзу» у показовій техніці та в показовій техніці зі зброєю.

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Зазначимо, що чемпіонат України з рукопашного бою проходив цими днями у Києві. На змагання з’їхалися більше 200 спортсменів із різних куточків країни. Львівську область представляла команда з 14 осіб.

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Фото: ЛОДА