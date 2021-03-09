Грандіозний Ukrainian Song Project оголосив прийом заявок від виконавців

Національний проект «Ukrainian Song Project/Українська пісня 2021» вже розпочав підготовку масштабного шоу до 30-річчя незалежності України та оголосив прийом заявок від молодих виконавців. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цьогоріч організатори обіцяють найзірковіший склад артистів та шоу від найкращих режисерів, адже на сцені «Арени Львів» відбудеться святкування подвійного ювілею – 30-річчя Незалежності України і 5-річчя «Ukrainian Song Project».

П’ятиріччя Національний телепроект мав відзначити ще торік, але у зв’язку з епідемією коронавірусу масштабне святкування перенесли. Відтак «Ukrainian Song Project/Українська пісня 2021» відбудеться 14 серпня на стадіоні «Арена Львів».

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Традиційно «Ukrainian Song Project/Українська пісня 2021» стартує із оголошення прийому заявок від молодих виконавців та гуртів. Адже головна місія проєкту – пошук та відкриття нових імен на українській сцені.

За результатами відбору, десятьом переможцям пощастить вийти на грандіозну сцену «Арени Львів» разом із хедлайнерами – топ-зірками українського шоу-бізнесу. А переможець отримає продюсування та запис пісні від найпрофесійніших саунд-продюсерів України.

Прийом заявок триватиме до 1 травня 2021 року. Вибиратиме фіналістів професійне журі у складі музичних продюсерів радіостанцій, телеканалів, зірок, та тих, хто творить український шоу-бізнес. Аби подати заявку, слід заповнити Анкету за посиланням: Docs.Go

Також стало відомо, що цьогоріч умови відбору учасників «Ukrainian Song Project/Українська пісня» оновлені. Ознайомитися із повним переліком умов можна на сайті: uapisnya.

Незмінним залишається те, що до розгляду приймаються пісні лише українською мовою, створені протягом 2020-2021 рр. Також потенційні учасники відбору мають додати до заявки live-відео свого виступу.

Із грандіозних нововведень – у фіналістів Ukrainian Song Project 2021 року буде зірковий наставник – відомий український виконавець, який допомагатиме конкурсантам готувати їхні виступи для шоу на «Арені Львів» 14 серпня. Для фіналістів це буде новий досвід та, звичайно, незабутні враження від співпраці із зірковим наставником.

«Попри карантин і кризу, Ukrainian Song Project продовжує запалювати нові імена на українській сцені, а також об’єднувати як молодих артистів з усієї країни, так і уже знаних зірок. Ще торік ми розпочали підготовку до п’ятого, ювілейного, шоу. Через пандемію COVID-19 були змушені відкласти наш ювілейний проект на рік. Та все-таки Ukrainian Song Project ми провели як спецпроект, який відбувався до Дня Незалежності України у 2020 році у Львівській Опері. За ці роки наша команда стала ще більш потужною – і готова цьогоріч дивувати й вражати усіх, хто разом із нами творитиме нову історію української музики на «Арені Львів» – напередодні 30-річчя Незалежності України!», – розповів співзасновник та генеральний продюсер Національного проекту «Ukrainian Song Project/Українська пісня» Тарас Курчик.

Нагадаємо, що на сцені «Ukrainian Song Project/Українська пісня» вже виступали такі артисти, як Тіна Кароль, «Без Обмежень», «Антитіла», MELOVIN, Pianoбой, Kadnay, Мята, Альоша, Таяна, Злата Огнєвіч, Арсен Мірзоян, Олександр Пономарьов, Тарабарова, «ВВ», «Оторвальд», Jerry Heil та інші.

Квитки на «Ukrainian Song Project 2021» на «Арену Львів» 14 серпня уже можна придбати онлайн за посиланням: kontramarka.ua

Концертне шоу буде проведено із дотриманням карантинних вимог МОЗ. Кількість місць на стадіоні може бути обмеженою.

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