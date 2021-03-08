У Львові вшанували героя війни з окупантами Богдана Слободу

У Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного вшанували пам’ять загиблого вихованця вишу Богдана Слободи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

2018 року юнак закінчив Національну академію сухопутних військ за спеціальністю «Управління діями підрозділів механізованих військ».

Практично з перших днів своєї офіцерської служби у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади він з честю виконував завдання із захисту України від агресора.

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7 березня 2019 року лейтенант Слобода загинув в районі проведення Операції об’єднаних сил.

9 березня 2019 року похований на кладовищі селища міського типу Шкло Яворівського району.

Традиційно, у річницю трагічної загибелі побратимів, особовий склад Національної академії сухопутних військ вшанував полеглого офіцера хвилиною мовчання та спільною молитвою, а також військовослужбовці запалили лампадки та поклали квіти біля Меморіалу полеглим випускникам навчального закладу.

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