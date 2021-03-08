ОСТАННІ НОВИНИ

У горах на Львівщині травмувалися четверо туристів

Юлія Осим

|

Минулої доби, 7 березня, на Львівщині на горі Тростян та на горі Високий Верх четверо туристів травмувалися під час катання на лижах. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні ДСНС у Львівській області.

Троє лижників отримали травми на Тростяні, ще один – на Високому Верху. Серед них двоє мешканок м. Київ 2001 та 1992 року народження. У них зафіксували ушкодження лівої та правої ніг відповідно. Мешканка м. Одеса 1951 року народження травмувала праве плече. Також мешканець м. Шепетівка 1999 року народження отримав травму правої ноги.

Усім постраждалим рятувальники надади необхідну домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір. Надалі травмованими тристами-лижниками зайнялися медики.

Рятувальники також нагадують про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

Реклама партнерів
  • дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягати захисне спорядження;
  • не з’їжджати за межі маркованих трас.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...