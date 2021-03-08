У горах на Львівщині травмувалися четверо туристів

Минулої доби, 7 березня, на Львівщині на горі Тростян та на горі Високий Верх четверо туристів травмувалися під час катання на лижах. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні ДСНС у Львівській області.

Троє лижників отримали травми на Тростяні, ще один – на Високому Верху. Серед них двоє мешканок м. Київ 2001 та 1992 року народження. У них зафіксували ушкодження лівої та правої ніг відповідно. Мешканка м. Одеса 1951 року народження травмувала праве плече. Також мешканець м. Шепетівка 1999 року народження отримав травму правої ноги.

Усім постраждалим рятувальники надади необхідну домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір. Надалі травмованими тристами-лижниками зайнялися медики.

Рятувальники також нагадують про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

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дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягати захисне спорядження;

не з’їжджати за межі маркованих трас.

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