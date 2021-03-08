На трасі Сколе - Славське автомобіль злетів у річку. Є загиблий

Сьогодні, 8 березня, близько 13.30 сталася аварія на трасі Сколе – Славське у селі Тухля. Водій за кермом «Шкода Октавія» не впорався з кермуванням та злетів з моста у річку. Про це повідомив керівниу ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич у Facebook.

Як попередньо відомо, один пасажир загинув, ще двоє осіб госпіталізовані до лікарні.

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У поліції Львівському порталу зазначили, що наразі встановлюються усі обтавини події.

Фото Ігоря Зінкевича

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