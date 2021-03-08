На Стрийщині горіли два житлові будинки. Є загиблі

Учора, 7 березня, у селах Стрийського та Сколівського районів загорілися два житлові будинки. Внаслідок вогню загинули їх власники – один чоловік помер у лікарні, тіло іншого виявили на місці пожежі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Житловий одноповерховий дерев’яний будинок, розміром 10*12 м, у селі Славське по вул. І.Франка зайнявся вчора близько 14.25 год. Пожежу ліквідували о 16.03 год. На місці події рятувальники виявили тіло власника будинку 1972 року народження.

Реклама партнерів

Вогонь знищщив дах на всій площі, кімнату 2*3 м, веранду 102 м і мансарду. Наразі встановлюються обставини події.

В той самий час стався нещасний випадок у селі Нежухів Стрийського району. Пожежа виникла у житловому цегляному будинку, розміром 15*8 м.

Внаслідок вогню власник будинку 1947 року народження отримав опіки 80 % поверхні тіла. Його госпіталізували у реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ, проте пізніше чоловік від отриманих травм помер. Поки встановлюються обставини події.

Фото ГУ ДСНС у Львіввській області

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook