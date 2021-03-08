ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині горіли два житлові будинки. Є загиблі

Юлія Осим

|

Учора, 7 березня, у селах Стрийського та Сколівського районів загорілися два житлові будинки. Внаслідок вогню загинули їх власники – один чоловік помер у лікарні, тіло іншого виявили на місці пожежі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Житловий одноповерховий дерев’яний будинок, розміром 10*12 м, у селі Славське по вул. І.Франка зайнявся вчора близько 14.25 год. Пожежу ліквідували о 16.03 год. На місці події рятувальники виявили тіло власника будинку 1972 року народження.

Реклама партнерів

Вогонь знищщив дах на всій площі, кімнату 2*3 м, веранду 102 м і мансарду. Наразі встановлюються обставини події.

В той самий час стався нещасний випадок у селі Нежухів Стрийського району. Пожежа виникла у житловому цегляному будинку, розміром 15*8 м.

Внаслідок вогню власник будинку 1947 року народження отримав опіки 80 % поверхні тіла. Його госпіталізували у реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ, проте пізніше чоловік від отриманих травм помер. Поки встановлюються обставини події.

Фото ГУ ДСНС у Львіввській області

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...