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На Львівщині зростає смертність від COVID

Вероніка Рой

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Протягом минулого тижня на Львівщині від ускладнень коронавірусної інфекції померло 60 осіб, що більше, ніж тижневі кількості смертельних випадків з кінця січня 2021 року. Про це інформує Львівський обласний центр громадського здоров’я.

У відомстві наголошують, що упродовж першого тижня весни у Львівській області погіршилась епідеміологічна ситуація із коронавірусною інфекцію.

«Кількість смертей зросла до 60 осіб, таким чином перевищивши тижневі кількості відзвітованих смертельних випадків з кінця січня 2021 року. Ріст випадків в області продовжує набирати темп і має більшу швидкість, ніж під час попереднього спалаху у листопаді 2020 року», – ідеться у повідомленні.

У Львівському обласному центрі громадського здоров’я зазначають, що за останній тиждень виявленість хворих на коронавірсу сягла в середньому 500 випадків в день, при найвищому значення 27 лютого у майже 700 випадків.

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«Варто зазначити, що на піку виявленості у листопаді середня кількість випадків за тиждень сягала 700 в день.Також частка активних випадків почала зростати (синя частина графіку нижче), як і частка смертності. Так, за останній тиждень одужало майже 300 осіб, а було підтверджено нових випадків майже 500», – додають у відомстві.

Нагадаємо, впродовж 6 березня у Львівській області зафіксували 601 новий випадок коронавірусу. Водночас 319 людей одужали, ще 9 – померли.

Зазначимо, через збільшення кількості хворих у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

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