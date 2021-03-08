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На Львівщині за кошти ДФРР реалізують 17 проєктів. Перелік та фінансування

Юлія Осим

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Цьогоріч у Львівській області за кошти з Державного фонду регіонального розвитку реалізують 17 масштабних проєктів. Для цього міжвідомча комісія вже виділила 216,1 млн грн. Перелік затверджених проєктів представив на сторінці у Facebook заступник голови облради Юрій Холод, повідомляє Львівський портал.

У перелік ввійшли школи та садочки-довгобуди, а також туристичні маршрти, каналізаційні мережі та водопроводи.

Проєкти, які мають втілити на території Лвівщини:

  • Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури ділянки Індустріального парку в Кам’янці-Бузькій – 10,75 млн, з них 9, 674 млн – ДФРР;
  • Капітальний ремонт корпусу № 20 на вул. Князя Романа, 3а у Львові для облаштування науково-дослідних лабораторій та інформаційно-комунікаційних майданчиків інноваційного (наукового) парку на базі НУ «Львівська політехніка» – 21,622 млн, з них 17 млн – ДФРР;
  • Реконструкція спортивних майданчиків зі штучним покриттям у ЛНУ імені Івана Франка на вул.Черемшини, 29 (31) у Львові – 9, 515 млн, з них ДФРР – 8,88 млн;
  • Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок №156 у Винниках (комплексна термомодернізація) – 5,937 млн, з них 2, 653 млн – ДФРР;
  • Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с. Братковичі Городоцького району – 49,199 млн, з них 39 млн – ДФРР;
  • Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу в с. В’язова Жовківського району – 22,631 млн, з них 14 млн – ДФРР;
  • Добудова Новокропивницького НВК І-ІІІ ст. та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Новий Кропивник – 17,75 млн, з них кошти ДФРР – 13 млн грн;
  • Будівництво центру публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич» у Дрогобичі – обсяг 13,53 млн, з них 10 млн – ДФРР;
  • ”ВелоБескиди”: розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець – Орів – Борислав – Східниця – 11,774 млн, з них – 9,44 млн грн – ДФРР;
  • Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського району до м. Червоноград – 5,812 млн, з них 3 млн грн – ДФРР;
  • Реконструкція з добудовою Червоноградської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Червоноградської міської ради на вул. Шахтарській, 8 та 8 «а» в смт. Гірник» – 19,192 млн, з них 17 млн. грн. – ДФРР;
  • Капітальний ремонт КЗСРРЛО Фізкультурно-спортивного комплексу “Сокіл” по вул.Стуса 4Б в Сокалі – 26,18 млн, з них 20 млн грн – ДФРР;
  • Реконструкція площі Вічевої (М.Шашкевича) та прилеглих вулиць у Золочеві – 17,98 млн , з них 6,542 млн – ДФРР;
  • «Школа в смт. Гніздичів Жидачівського району Львівської області. Будівництво» – 39 млн, з них 27 млн – ДФРР;
  • Капітальний ремонт трибун для глядачів на стадіоні ім. Є Смука по вул. Львівській, 32 у Яворові – 11,17 млн, з них 7 млн – ДФРР;
  • Реконструкція з надбудовою Прилбичівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Митрополита А. Шептицького Прилбичах Яворівського району – 11,223 млн, з них 7 млн – ДФРР;
  • Каналізування м. Судова Вишня, Мостиського району. Будівництво каналізаційних систем та очисних споруд – 10,13 млн, з них – 5,7 млн – ДФРР.

Як зазначив Юрій Холод, торік для Львівщини з ДФРР на реалізацію важливих проєктів з будівництва шкіл та садочків, а також іншої потрібної інфраструктури, було виділено 235 мільйонів. Оскільки цьогоріч суму коштів для фонду регіонального розвитку у держбюджеті зменшили удвічі, затверджений розмір фінансування для Львівщини можна вважати дуже добрим.

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