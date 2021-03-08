Академія сухопутних військ запрошує на День відкритих дверей

У Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на 13 березня заплановано День відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

В суботу, 13 березня 2021 року, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться День відкритих дверей, під час якого усі охочі зможуть ознайомитись з особливостями підготовки військових фахівців у стінах навчального закладу, поспілкуватись з курсантами та викладачами, оглянути навчально-матеріальну базу, довідатись про правила прийняття на навчання у 2021 році.

Початок заходу о 10.00 год.

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