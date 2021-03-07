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У Львові чоловік намагався вкрасти з готелю холодильник та стіл

Ольга Денисяка

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У суботу ввечері, 6 березня, у Львові патрульні поліцейські затримали чоловіка, що ніс тумбочку, журнальник столик та мініхолодильник. Згодом вявилось, що він вкрав ці речі у готелі. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Як йдеться в повідомленні, близько 23:00 на вул. Шевченка патрульні помітили підозрілого чоловіка. Він переходив дорогу у невстановленому місці і ніс у руках великі речі: тумбочку без шухляд, журнальний столик та мініхолодильник.

Екіпаж зупинився аби встановити особу та походження речей. 33-річний мешканець Червоноградаського району плутався в поясненнях. Чоловік сказав, що взяв ці речі на пошті, але показати, яка з них працює до такої години не зміг, згодом сказав, що купив їх в інтернеті.

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У базі даних патрульні встановили, що чоловік неодноразово притягався і судимий за крадіжки. Інспектори вирішили перевірити один із готелів неподалік, чи часом не звідти ці речі. Адміністратор готелю підтвердила, що чоловік справді проживає у них. Разом з нею поліцейські пішли у номер і виявили на ліжку шухляди та відсутність тумбочки. Решта речей теж з цього готелю. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Фото: патрульна поліція

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