У горах Львівщини травмувались двоє лижників

У суботу, 6 березня, рятувальники допомогли двом туристам-лижникам, які травмувались на лижних трасах гори Високий Верх. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

53-річний мешканець Житомира отримав травму грудної клітки, а 12-річна дівчинка з Києва травмувала праву ногу.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання допомоги.

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