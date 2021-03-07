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У горах Львівщини травмувались двоє лижників

Ольга Денисяка

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У суботу, 6 березня, рятувальники допомогли двом туристам-лижникам, які травмувались на лижних трасах гори Високий Верх. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

53-річний мешканець Житомира отримав травму грудної клітки, а 12-річна дівчинка з Києва травмувала праву ногу.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання допомоги.

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