Окупанти минулої доби 10 разів порушили «тишу» на Донбасі

Впродовж минулої доби, 6 березня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців не було.

Бойовики відкривали вогонь поблизу населених пунктів Водяне, Опитне, Піски, Мар’їнка та Павлопіль.

Вогонь відкривали зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями: мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї. Також застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

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Штаб ООС також не зафіксував порушення режиму «тиші» з початку поточної доби, 7 березня.

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