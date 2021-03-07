На Львівщині «швидка» застрягла в болоті

6 березня у селі Львівського району в болоті застряг автомобіль швидкої допомоги, який віз хворого до лікарні. Рятувальники оперативно витягнули авто. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 6 березня о 09:41 год. рятувальникам повідомили, що в селі Руда Львівського району на м’якому ґрунті дороги застряг автомобіль швидкої допомоги Citroen. Швидка поверталась з виклику із хворим.

Рятувальники села Добротвір за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з м’якого ґрунту на дорогу.

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Фото: ДСНС