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На Львівщині – штормове попередження

Ольга Денисяка

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У неділю, 7 березня, у Львові та області  оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, за повідомленням Львівського гідрометцентру, на території Львівської області 7 березня вранці та вдень будуть пориви західного вітру 15 – 20 м/с.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Також, за можливості не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями чи деревами.

За поганих погодних умов зокрема ожеледиці водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

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