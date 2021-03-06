У львівському дитсадку отруїлись четверо дітей

У дитячому садку «Казка» у Львові отруїлося четверо дітей. Причина отруєння ще не відома, проте дитсадок тимчасово закрили. Про це 5 березня повідомили у Facebook Держпродспоживслужби Львівщини, передає Львівський портал.

Зазначається, що після відвідування дитсадка на вул. Патона, 54 у Львівську обласну клінічну лікарню потрапили четверо дітей: троє 4-річних та одна 6-річна. В усіх діагностували гостру кишкову інфекцію.

Діти скаржились на слабкість та багаторазову блювоту, яка розпочалась ввечері, 3 березня. Наступного дня дошкільний заклад закрили на перевірку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів