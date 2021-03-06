У лікарського товариства Львова – новий очільник

Новим головою Українського лікарського товариства у Львові став 61-річний лікар-психотерапевт Мирон Островський. Про це повідомили на сторінці у Facebook Товариства, передає Львівський портал.

Нового голову обрали 6 березня під час звітно-виборної конференції Українського лікарського товариства у Львові. Ним став лікар-психотерапевт Мирон Островський.

Раніше Українське лікарське товариство у Львові очолював лікар-онколог Олег Дуда, а новопризначений Мирон Островський був його заступником.

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Довідково:

Мирон Миколайович Островський (18.02.1960 р.н.) – психотерапевт, працює завідувачем Львівського міського психотерапевтичного центру 5-ї міської клінічної поліклініки Львова. Він є членом Європейської асоціації психотерапії (EAP), Української спілки психотерапевтів (УСП). До цього він перебував на посаді заступника голови Українського лікарського товариства у Львові Олега Дуди.

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Фото: УЛТ