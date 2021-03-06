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П'яний львів'янин під час сварки прострелив своїй знайомій ногу

Ольга Денисяка

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У п’ятницю вечері, 5 березня, у Львові компанія знайомих розпивала алкогольні напої, згодом між ними виник конфлікт. Під час сварки чоловік вистрелив жінці в ногу і втік. Поліція швидкого його розшукала та затримала. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що отримали виклик від медиків, про те, що на вулиці Виговського в квартирі є жінка з проникаючим пораненням стегна.

Поліцейські негайно приїхали на місце події та виявили 40-річну мешканку Кіровоградської області з ушкодженням завданим, ймовірно, травматичним пістолетом. Жінка розповіла, що вони розпивали алкоголь з власницею квартири та ще з двома чоловіками. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого, один з чоловіків вистрілив їй у ногу та втік.

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Невдовзі, ймовірного зловмисника затримали неподалік. Під час поверхневої перевірки у 44-річного львів’янина виявили травматичний пістолет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°1 Львівського районного управління поліції. Потерпіла написала заяву. Патрульні супроводили чоловіка до відділку.

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