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На ринку «Шувар» трактор насмерть збив 84-річну жінку

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 5 березня, на території ринку «Шувар», що на вулиці Хуторівка у Львові, водій трактора збив 84-річну жінку. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 5 березня близько 14:30 год. 55 річний водій трактора, мешканець с. Підсадки Солонківської ТГ, збив 84-річну мешканку с. Підмонастирок Бібрської ТГ.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження: закритий перелом кісток тазу зліва, закритий перелом третини лівого стегна зі зміщенням, рвані рани лівої гомілки.  Після госпіталізації потерпіла померла в лікарні. Обставини події встановлюються.

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