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На площі Ринок відкриють виставку до річниці псевдособору

Ольга Денисяка

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У вівторок, 9 березня, у Львові, о 14:00 год. на площі Ринок, перед Ратушею, відкриють виставку, присвячену 75-тій річниці псевдособору УГКЦ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організатор події – Інститут історії Церкви Українського католицького університету акцентує, що ця виставка допоможе ще раз зазирнути у події 75-річної давнини, відчути, знову осмислити трагізм і наслідки псевдособору.

Серед представлених на виставці документів з архіву СБУ, що тільки недавно були розсекречені й стали доступні дослідникам, можна побачити укладені в НКДБ УРСР та затверджені в Москві плани ліквідації УГКЦ та організації цієї акції, звіти про арешти й вербовки священиків, списки агентури, підготованої до участі в зібранні, формуляри зречення католицької віри, що їх підписували священики при «возз’єднанні» з РПЦ і т.п.

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Члени так званої «ініціативної групи», їх помічники з числа греко-католицького духовенства та задіяні в акції «возз’єднання» православні ієрархи вперше названі не тільки своїми публічними іменами, а й тими агентурними кличками, під якими знали їх оперативники НКДБ. Окрему увагу приділено постаті о. Гавриїла Костельника, який, керований амбіціями та образами, пішов на співпрацю з радянським режимом у справі нищення своєї Церкви.

На виставці вперше буде представлено фотопортрети багатьох функціонерів радянських спецслужб, які безпосередньо планували та проводили «ліквідацію унії». Фотографії з альбомів про «Львівський собор» та відзначення його «ювілеїв», які збереглися у фондах Держархіву Львівської області, дають змогу сповна відчути атмосферу радянської епохи, коли легальні релігійні організації були перетворені на ідеологічну обслугу атеїстичного режиму.

Довідково:

8−10 березня 1946 року, на Святоюрській горі у Львові відбувся так званий псевдособор, на якому, за наказом Сталіна, була ліквідована Українська Греко-Католицька Церква. Псевдособор, по суті, узаконив репресії проти греко-католиків, тисячі священиків та вірних відіслали на заслання і кидали у тюрми. УГКЦ насильно приєднали до Російської Церкви.

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