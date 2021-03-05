В обмінниках Львова дешевшає валюта

Національний банк посилив офіційний курс гривні. Станом на 05 березня американська валюта подешевшала на 9 копійок – до позначки 27,75 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 15 копійок і встановлений на рівні 33.40 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро також подешевшали.

Так, за американський долар зараз дають в середньому 27.60 грн (-5 коп.), а купують по 27.85 грн (-5 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 33.05 (-10 коп), а продають по 33.40 грн (-5коп.).

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Злотий по 7.24 – 7.30 грн відповідно.

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