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У Винниках пішохід потрапив під колеса авто

Наталя Дуляба

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У Винниках внасліду наїзду автомобіля постраждав 38-річний пішохід. Його із травмами забрали в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що аварія сталась в четвер ввечері, 4 березня, орієнтовно о 21:00 год. на вул. Галицькій, що є головною магістральною дорогою Винників.

Тут водій водій автомобіля «Шкода Октавія», 34-річний львів’янин, збив пішохода. Потерпілим виявився 38-річний мешканець області, його із травмами забрала карета швидкої допомоги. У якому стані перебуває чоловік, досі не відомо.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває слідство.

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