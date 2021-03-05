У селі на Львівщині викрили склади фальсифікованого алкоголю на мільйон гривень

На Золочівщині виявили незаконний склад, де двоє мешканців виготовляли та збували фальсифікований алкоголь. Під час обшуків правоохоронці вилучили товару на майже 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Два приміщення виявили у селі Великий Болюхів. Двоє жителів області налагодили функціонування мініцеху з виробництва фальсифікованого алкоголю з підробленими акцизними марками. Встановлено, що орієнтовний вихід готовї продукції становив 300-400 пляшок в день та 20-30 виробів об’ємом 10 літрів в тетрапаках з краником.

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Під час обшуків приміщень правоохоронці вилучили : обладнання, яке забезпечувало незаконне виготовлення товарів підакцизної групи, сировину, а також вже готову продукцію, за результатами проведення обшуків вилучено 3000 л спиртосуміші, 220 л спирту.

Орієнтовна вартість вилученого товару на «чорному ринку» – близько 1 млн грн.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам та обрання їм запобіжних заходів.

Відтак, викриття здійснювалося за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції, яку зловмисники збували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі у регіоні, відповідно до ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України. Правопорушникам загрожує позбавлення волі до 7 років.

Фото Львівської обласної прокуратури

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