У Пустомитівському суді стався колапс через тотальне недофінансування

У Пустомитівському районному суді на Львівщині виник фінансовий колапс. Голова суду заявив про припинення відправки поштової кореспонденції та брак коштів для виплати заробітної плати працівникам апарату суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя.

Станом на кінець лютого фактична кількість суддів становить 6 осіб. За даними Державної судової адміністрації України, торік у провадженні Пустомитівського районного суду перебувало 6 498 справ і матеріалів. З них 5 286 надійшли у звітному періоді. Таким чином, завантаженість одного судді в середньому – 881 справа на рік. При цьому у Пустомитівській громаді на сьогодні проживає майже 13 тисяч мешканців, які є потенційними користувачами судових послуг.

ВРП наголошує, що недофінансування судової влади є прямим втручанням у її незалежність, що так само позбавляє громадян доступу до правосуддя.

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«Закликаємо органи виконавчої та законодавчої влади об’єднати зусилля задля відновлення гарантованого належного фінансування потреб судів, недопущення відтоку кваліфікованих кадрів із судової системи та недопущення припинення роботи судових установ та порушення прав громадян на доступ до правосуддя», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на сайті ВРП розміщена інтерактивна онлайн-мапа звернень щодо проблем фінансування судів з усіх областей України.

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