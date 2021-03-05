У мешканця Львівщини знайшли пістолет з набоями, який він незаконно переробив зі стартового

На Яворівщині у місцевого мешканця поліцейські вилучили пістолет з набоями. Чоловік переробив його зі стартового, при цьому не маючи жодних дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

39-річний зловмисник переробив стартовий пістолет для стрільби бойовими патронами калібру 9 мм. При цьому у нього не було дозвільних документів на зброю. Разом з пістолетом поліцейські вилучили у чоловіка набої. Зброю та боєприпаси скеровано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

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