У Львові «реанімують» готель «Турист». Візуалізація

У Львові відреконструюють готель «Турист», збудований ще у радянські часи. Він знаходиться в історичному ареалі міста відразу біля «Піскових озер». Відповідне рішення у п’ятницю, 5 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ПрАТ «Львівтурист» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі готелю «Турист» на вул. Коновальця, 103. Підприємство збирається засклити лоджії та провести оздоблення фасаду.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як пояснював головний аріхтектор Львова Антон Коломєйцев, готель збудували ще у радянські часи із мінімальними розрахунками площ номерів. Тому тепер тут хочуть провести реконструкцію. Втім посадовець запевнив, що власники не планують робити додаткових прибудов чи нарощувати додаткові об’єми будівлі.

Представники готелю підтвердили такі свої наміри і додали, що всі роботи будуть проходити у межах існуючого фундаменту та фасаду. Балкони збираються засклити, а бетонні поруччя замінять на теж на скляні.

Питання реконструкції готелю «Турист» виконком кілька разів переносив через накладений судом арешт на майно профспілок, які є власником цього готелю та через скарги, які надходили у профільну комісію Львівської міськради.

На засіданні 26 лютого міський голова Львова Андрій Садовий зауважував, що до майна профспілок справді може виникати багато запитань, але підстав, щоб не видавати погодження на реконструкцію готелю «Турист» як таких у мерії немає. Проте тоді питання відклали на додаткове доопрацювання.

Цього разу містобудівну документацію готелю затвердили практично без обговорення. Своїм рішенням виконком встановив, що після реконструкції висота будівлі і івдсоток забудови земельної ділянки мають залишитись незмінними.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Львівтурист» існує з 1996 року. 99% акцій належить ПАТ «Укрпрофтур», що зареєстроване у Києві, решта – Об’єднанню профспілок Львівщини.

Додамо, що готель «Турист» розташований в історичному ареалі Львова, відразу поруч із ним знаходяться «Піскові озера». Його збудували наприкінці 1960-х років, тут є 26 номерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.