Реконструкція пологового на Некрасова: треба ще 4,5 мільйони

Триває реконструкція пологового корпусу Львівської обласної клінічної лікарні, що на Некрасова, 4. Роботи планують завершити цьогоріч. Однак для цього потрібно ще 4,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Торік за зверненням колективу медзакладу з обласного бюджету виділили понад 31 млн грн. Ця сума стала чи не найбільшою від початку робіт. Відтак, за ці кошти здійснили більшу частину робіт. На сьогодні підрядник продовжу працювати. Для завершення реконструкцію та провести газопостачання, електричні, сантехнічні та вентиляційні мережі, потрібен додатковий фінансовий ресурс – 4,5 млн грн.

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«На сьогодні ми готуємо пропозиції про внесення змін до обласного бюджету, які представимо під час наступної сесії – 16 березня. Відтак, голова ОДА ініціюватиме виділення цієї суми коштів, щоб завершити усі роботи і здати об’єкт в експлуатацію. Сподіваємось на конструктивну співпрацю з депутатським корпусом щодо цієї ініціативи. Відкриття закладу є вкрай необхідним, бо він спеціалізується на наданні допомоги вагітним жінкам з різними патологіями. Окрім того, працівники відділення понад три роки з нетерпінням чекають повернення на свої робочі місця», – зазначив заступник голови ЛОДА Іван Собко.

Зазначимо, реконструкція пологового корпусу ЛОКЛ розпочалася у 2018 році.

Фото ЛОДА

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