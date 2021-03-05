По сто тисяч гривень отримають ще 72 воїни АТО зі Львова. Список

У п’ятницю, 5 березня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 72 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять понад 7 мільйонів гривень.
Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
- Тазаєв Любомир Леонідович
- Утинкевич Андрій Ігорович
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН
- Білоус Юлія Юріївна
- Гирович Іван Миронович
- Демчук Іван Михайлович
- Кашиця Оксана Іванівна
- Кобілюх Валентин Валентинович
- Сова Сергій Олегович
- Холод Орест Васильович
- Яворський Андрій Якимович
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Бряч Юрій Миронович
- Голосов Андрій Олегович
- Думченко Ольга Ігорівна
- Кулик Назар Юрійович
- Левицький Ярослав Степанович
- Лукащук Василь Олесьович
- Ольховий Андрій Юрійович
- Панченко Василь Костянтинович
- Сабуть Дмитро Геннадійович
- Сівець Євгеній Анатолійович
- Черних Ігор Леонідович
- Яблонський Роман Степанович
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН
- Акімов Дмитро Михайлович
- Атаманюк Остап Юрійович
- Бабляк Остап Степанович
- Баєв Сергій Олегович
- Бенет Едуард Миколайович
- Березюк Андрій Олександрович
- Грицьків Ростислав Васильович
- Левчук Ігор Володимирович
- Старенький Михайло Йосипович
- Стойко Андрій Степанович
- Угніч Ірина Романівна
- Шегда Дмитро Ярославович
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Вархола Тарас Мар`янович
- Вішталюк Павло Сергійович
- Гачак Роман Богданович
- Давиденко Даниїл Вікторович
- Демська Іванна Андріївна
- Дітківський Сергій Русланович
- Запаска Альона Сергіївна
- Заставний Ігор Богданович
- Каспришин Наталія Богданівна
- Кирилюк Віталій Васильович
- Киричук Олександр Афонійович
- Контерук Ілона Ігорівна
- Крохмальний Петро Мирославович
- Кузян Володимир Миронович
- Лемішка Андрій Васильович
- Ліпецька Ірина Тарасівна
- Малихін Сергій Валерійович
- Миронович Юрій Вікторович
- Мочурад Андрій Богданович
- Попко Надія Богданівна
- Смоляк Іван Ярославович
- Стогній Володимир Іванович
- Терешко Лариса Петрівна
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Басенко Роман Георгійович
- Вовк Роман Михайлович
- Вятрович Назар Степанович
- Гаврилюк Антон Віталійович
- Грица Руслан Володимирович
- Гуда Юрій Васильович
- Іванець Олег Володимирович
- Кицька Володимир Васильович
- Кірієнко Геннадій Валерійович
- Кравус Захар Остапович
- Лавренюк Вячеслав Миколайович
- Матейко Руслан Мар’янович
- Тимчук Олександр Володимирович
- Чорній Роман Петрович
- Щомак Василь Миронович
Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.
Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали більше 4000 бійців АТО. На це витратили 410 млн грн.
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Наталя Дуляба