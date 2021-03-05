По сто тисяч гривень отримають ще 72 воїни АТО зі Львова. Список

У п’ятницю, 5 березня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 72 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять понад 7 мільйонів гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

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Тазаєв Любомир Леонідович Утинкевич Андрій Ігорович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Білоус Юлія Юріївна Гирович Іван Миронович Демчук Іван Михайлович Кашиця Оксана Іванівна Кобілюх Валентин Валентинович Сова Сергій Олегович Холод Орест Васильович Яворський Андрій Якимович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Бряч Юрій Миронович Голосов Андрій Олегович Думченко Ольга Ігорівна Кулик Назар Юрійович Левицький Ярослав Степанович Лукащук Василь Олесьович Ольховий Андрій Юрійович Панченко Василь Костянтинович Сабуть Дмитро Геннадійович Сівець Євгеній Анатолійович Черних Ігор Леонідович Яблонський Роман Степанович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Акімов Дмитро Михайлович Атаманюк Остап Юрійович Бабляк Остап Степанович Баєв Сергій Олегович Бенет Едуард Миколайович Березюк Андрій Олександрович Грицьків Ростислав Васильович Левчук Ігор Володимирович Старенький Михайло Йосипович Стойко Андрій Степанович Угніч Ірина Романівна Шегда Дмитро Ярославович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Вархола Тарас Мар`янович Вішталюк Павло Сергійович Гачак Роман Богданович Давиденко Даниїл Вікторович Демська Іванна Андріївна Дітківський Сергій Русланович Запаска Альона Сергіївна Заставний Ігор Богданович Каспришин Наталія Богданівна Кирилюк Віталій Васильович Киричук Олександр Афонійович Контерук Ілона Ігорівна Крохмальний Петро Мирославович Кузян Володимир Миронович Лемішка Андрій Васильович Ліпецька Ірина Тарасівна Малихін Сергій Валерійович Миронович Юрій Вікторович Мочурад Андрій Богданович Попко Надія Богданівна Смоляк Іван Ярославович Стогній Володимир Іванович Терешко Лариса Петрівна

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Басенко Роман Георгійович Вовк Роман Михайлович Вятрович Назар Степанович Гаврилюк Антон Віталійович Грица Руслан Володимирович Гуда Юрій Васильович Іванець Олег Володимирович Кицька Володимир Васильович Кірієнко Геннадій Валерійович Кравус Захар Остапович Лавренюк Вячеслав Миколайович Матейко Руслан Мар’янович Тимчук Олександр Володимирович Чорній Роман Петрович Щомак Василь Миронович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали більше 4000 бійців АТО. На це витратили 410 млн грн.

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