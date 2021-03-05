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На ремонт аварійного даху школи на Некрасова виділили більше 1 млн грн

Наталя Дуляба

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У Львові за понад 1 млн грн відремонтують аварійний дах на вул. Некрасова, 33, частина якого зсунулась наприкінці лютого. Відповідне рішення у п’ятницю, 5 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Із резервного фонду бюджету Львова виділили 1 047 105 грн на проведення невідкладних протиаварійних робіт у будинку на вул. Некрасова, 33, де займається частина вихованців початкової школи «Дзвіночок».

Напередодні рішення про виділення саме такої суми на протиаварійні роботи й укріплення даху прийняла й міська комісія ТЕБ і НС. Всі кошти перерахують Личаківській райадміністрації, яка й куруватиме процес відновлювальних робіт.

Нагадаємо, частину приміщень у будинку на вул. Некрасова, 33 освітній заклад «дзвіночок» орендує під комп’ютерний клас, навчання учнів третього класу і однієї групи дошкільнят. Наприкінці лютого саме в цій частині будинку виявили зсув даху.

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Дітей відразу перевели в інше приміщення, територію обгородили, а до робіт негайно приступив підрядник. Одна з версій зсуву даху – рекордно велика кількість снігу.

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