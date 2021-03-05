Дрогобицьку РДА очолив Степан Кулиняк

Президент Володимир Зеленський призначив головою укрупненої Дрогобицької райдержадміністрації Степана Кулиняка. Про це йдеться у розпорядженні від 5 березня, передає Львівський портал.

«Призначити Кулиняка Степана Львовича головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області», – йдеться у розпорядженні.

Згідно з даними декларації, 32-річний Степан Кулиняк працював начальником відділу правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, а згодом став керівником апарату Дрогобицької районної державної адміністрації. У власності має три квартири, де є співвласником разом з родичами. За 2020-й у Дрогобицькій РДА він заробив 266,6 тис. грн.

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На місцевих виборах восени 2020-го пройшов у міськраду від партії «Слуга народу». Кулиняк також балотувався у 2015 році від «БПП», однак тоді не пройшов.

Новопризначений голова РДА також є засновником громадських організацій «Демократична ініціатива міста» та «Спортивний клуб «Спартак-Дрогобич».

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