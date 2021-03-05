ОСТАННІ НОВИНИ

Дрогобицьку РДА очолив Степан Кулиняк

Юлія Осим

|

Президент Володимир Зеленський призначив головою укрупненої Дрогобицької райдержадміністрації Степана Кулиняка. Про це йдеться у розпорядженні від 5 березня, передає Львівський портал.

«Призначити Кулиняка Степана Львовича головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області», – йдеться у розпорядженні.

Згідно з даними декларації, 32-річний Степан Кулиняк працював начальником відділу правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, а згодом став керівником апарату Дрогобицької районної державної адміністрації. У власності має три квартири, де є співвласником разом з родичами. За 2020-й у Дрогобицькій РДА він заробив 266,6 тис. грн.

Реклама партнерів

На місцевих виборах восени 2020-го пройшов у міськраду від партії «Слуга народу». Кулиняк також балотувався у 2015 році від «БПП», однак тоді не пройшов.

Новопризначений голова РДА також є засновником громадських організацій «Демократична ініціатива міста» та «Спортивний клуб «Спартак-Дрогобич».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.         

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...