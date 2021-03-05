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28 березня на Львівщині відбудуться проміжні вибори до трьох рад

Юлія Осим

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У неділю, 28 березня, у  трьох районах Львівщини відбудуться проміжні вибори депутатів. Йдеться про Глинянську міську раду Львівського району, Лопатинську селищну раду Червоноградського району та Козівську сільську раду Стрийського району у п’ятьох багатомандатних виборчих округах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

На сьогодні відповідні територіальні виборчі комісії завершили реєстрацію кандидатів у депутати. Загалом зареєстровано 23 кандидати, які позмагаються за 6 мандатів.

Зокрема, за два депутатські мандати Глинянської міської ради позмагаються 9 кандидатів: четверо у багатомандатному виборчому окрузі №4 і п’ятеро у багатомандатному виборчому окрузі №7.

За два депутатські місця в Лопатинській селищній раді поборються 10 кандидатів: семеро у багатомандатному виборчому окрузі №3 і троє у багатомандатному виборчому окрузі №7.

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Також, 4 кандидати в депутати Козівської сільської ради зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі №6. В цьому окрузі, відповідно до постанови Козівської сільської ТВК від 30 грудня 2020 року, буде визначено два депутатські мандати.

Як відзначила начальницявідділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА Зор’яна Павлів, 15 із зареєстрованих кандидатів є чоловіками – це 65%. Переважна більшість – 22 із 23-х – є самовисуванцями. Наймолодший із зареєстрованих (26-річний Володимир Пітлик) і найстарший (63-річний Володимир Федун) кандидують у Лопатинську селищну раду. Щоправда вони не конкурують між собою, оскільки балотуються в різних округах.

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