Відтепер археологічні знахідки Львова можна побачити на 3D-мапі

У Львові запустили онлайн-проєкт «Археологічні пам’ятки Львова». Відтепер історичним центром міста можна мандрувати з допомогою інтерактивної 3D-мапи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Бюро спадщини.

Карта складається з чотирьох розділів, які на основі знахідок розповідають, якими були житло та інфраструктура львів’ян у різні епохи, наприклад, водогін чи каналізація. Також можна дізнатися історію оборонних та сакральних споруд.

Створена онлайн-платформа розповість, що цікавого і де виявили археологи у Львові упродовж останніх років, та наскільки важливими це є для загальної історії.

«Археологічні дослідження, які проводили у Львові за останні 20 років, дали непересічні відомості щодо історії заснування та розвитку міста. Це інформація, яку не можливо знайти в архівах чи бібліотеках. Ми розкрили середньовічні оборонні мури та точно тепер знаємо, як вони виглядали. Ми дізнались багато нового про сакральні споруди міста – втрачені та існуючі. Виявлені речі повсякденного побуту розкривають для нас щоденне життя львів’ян від часів середньовіччя і до ХІХ ст. А завдяки антропологічним дослідженням виявлених поховань ми маємо чимало інформації про мешканців міста, стиль їхнього життя, хвороби тощо. Проте розкопки поставили і чимало нових запитань. Зокрема, досі залишається інтрига щодо точної локалізації осередку, на основі якого постав княжий град, тобто поселення, яке передувало Львову», – розповів науковий співробітник Рятівної археологічної служби Остап Лазурко.

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Зазначимо, що «Археологічні знахідки Львова» є спільним проектом Рятівної археологічної служби, бюро спадщини управління охорони історичного середовища ЛМР та компанії Skeiron.

Розробники створили панорами у листопаді-грудні минулого року. З допомогою 360-градусних панорам можна чітко побачити локацію у просторі з висоти пташиного польоту разом з додатковою інформацією. Кожен охочий завдяки мапі може відвідувати місця, де відбувалися археологічні розкопки, та побачити, які знахідки там виявили.

Переглянути інтерактивну 3D-мапу можна за посиланням.

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