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Рятувальники Львівщини отримали нові автомобілі першої допомоги

Ольга Денисяка

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У четвер, 4 березня, Головне управління ДСНС України у Львівській області отримало три автомобілі першої допомоги вартістю 9 мільйонів гривень. Це – універсальний спецтранспорт для порятунку людей під час ДТП, гасіння невеликих пожеж та інших небезпечних подій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Автомобілі обладнані пожежною драбиною, цистерною для води на 500 літрів та баком для піноутворювача. Пожежний насос може працювати з максимальною подачею 200 л/хв. У комплектацію авто також входить аварійно-рятувальне обладнання, зокрема, гідравлічний інструмент, бензоріз, бензопила, медична укладка із необхідними лікарськими засобами.

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Три автомобілі першої допомоги АПД-2 Peugeot Boxer, загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень придбали в рамках проєкту «Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні».

Зазначимо, що загалом Головне управління ДСНС України у Львівській області отримало вже сім автомобілів, закуплених в рамках зазначеного транскордонного проєкту. 10% від загальної їх вартості будо скеровано з обласного бюджету. Решта – грантові кошти.

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Фото: ЛОДА 

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