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На Стрийщині водій «Ниви» наїхав на свого свого односельчанина

Наталя Дуляба

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У середу, 3 березня, у селі Волосянка Стрийського району внаслідок ДТП постраждав 55 річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що аварія сталась на дорозі серед села. Водій автомобіля ВАЗ-2121 «Нива», 58-річний місцевий мешканець, збив свого 55-річного односельчанина. Внаслідок наїзду останній отримав травми, його забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху, водіїв та пішоходів, бути максимально обережними на дорозі. Навіть у світлу пору доби на дорогах, де немає інтенсивного руху транспорту, ретельно дотримуйтесь усіх вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості й не відволікайтесь ні на що», – наголошують у поліції.

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