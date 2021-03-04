На Львівщині завуча школи судитимуть за підробку документів

Завідувачка однієї із загальноосвітніх шкіл Новороздільської ОТГ впродовж семи років підробляла документи – вказувала невірну кількість відпрацьованих годин охоронцями школи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що 53-річна посадовиця в період 2013-2019 років вносила у табелі обліку робочого часу недостовірні відомості щодо відпрацьованих годин двома сторожами школи, умисно не вказувала про відпрацьовані ними понаднормові години, а також час їхньої роботи у вихідні дні, які мали бути оплачені в подвійному розмірі.

Таким чином прикривався факт відсутності ще однієї посади сторожа – двоє працівників працювали за трьох.

Викрили завідувачку після скарги одного з постраждалих. Наразі один з ошуканих працівників подав позов щодо відшкодування понад 60 тис. грн.

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53-річній завідувачці повідомили про підозру за службове підроблення та грубе порушення законодавства про працю (ч.1 ст.366, ч.1 ст.172 КК України). Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній, обмеження волі на термін до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

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